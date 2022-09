Special week planned for homecoming 2022 at Western

Representatives for Western Christian HomecomingBack row: Gavin De Hoogh, Shane Habben, Derek Heynen, Hunter Hofland, Zach Minderhoud and Dason Van’t Hul. Front row: Kylie De Jager, Jaiden Groeneweg, Maci Kats, Taylor Statema, Kryn Vander Berg, and Stella Winterfeld. (Photo/Submitted) Shane D. Johnson | Staff Writer Students at Western Christian High School will celebrate homecoming 2022…