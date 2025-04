Newborn makes duo 5-Generations

Shown here are: Back Row (l to r) -Great Grandpa Bill Schuiteman, Grandma Erica (Schuiteman) Kamerman;¬†Front Row -Great-Great Grandma Wilmina Schuiteman, Father Blake Kamerman holding baby Colter Kamerman. The 5 generations here are: Back Row-¬†Grandma Erica (Schuiteman) Kamerman, Great-Grandma Irene (Byker) Schuiteman; Front Row – Great-Great Grandma Tracy Byker; Father Blake Kamerman holding baby Colter…