Sam Scholten was the speaker for Western Christian’s Veterans Day program. (Photo/Julie Bosma) Julie Bosma | Editorial Assistant jbosma@ncppub.com Western Christian celebrated Veterans Day Nov. 13 at First Christian Reformed Church. The program began with several worship songs led by Mylie Gulker, Jayci DeWit and Andrew Hoekstra. Sam Scholten, a 2010 graduate of Western Christian,…
Latest News
- Van Voorst to retire as Sioux County Sheriff, 33 years in law enforcement
- Feenstra: ‘Every citizen is a boss’
- The unnecessary danger: Thanksgiving and holiday weekend historically dangerous for drunken driving
- Boyden-Hull Junior High/High School honor veterans
- Veterans Day at Boyden-Hull Elementary
- American Legion at Hull Christian Nov. 11
- Western Christian celebrates Veterans Day
- Tales Around Town goes to Demco
- A change of address
- 4-H service project