Western Christian celebrates Veterans Day

Nov 18, 2025 | Community, Home, News

Sam Scholten was the speaker for Western Christian’s Veterans Day program. (Photo/Julie Bosma) Julie Bosma | Editorial Assistant jbosma@ncppub.com Western Christian celebrated Veterans Day Nov. 13 at First Christian Reformed Church. The program began with several worship songs led by Mylie Gulker, Jayci DeWit and Andrew Hoekstra. Sam Scholten, a 2010 graduate of Western Christian,…

This content is for Sioux County Index Online Subscription members only.
Register
Already a member? Log in here