Trinity Christian Jr/Sr Banquet held Friday April 27

TRINITY CELEBRATES JUNIOR/SENIOR BANQUETPictured is the senior class who attended the April 27 junior/senior banquet at Trinity Christian. Pictured (left to right) front row: Blake Moss, Drew Poppema, Eli Klein, Joshua Kooiker, Nathan Kooima, Breck Brummel, Alec De Boer, Jonathan Huizenga, Braxton Kooiker, Nick Van Engen. Back Row: Emily Groeneweg, Marissa Westra, Shelby Andringa, Anna…