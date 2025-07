The right fit: Musical extravaganza seeks to give audiences a show-stopping performance

“The Snow White Musicapalooza” cast and crew are: First row: Jacquelyn Bergstrom, Santiago Maldonado, Emma De Jong, Kaylee De Jong, Brooklyn Koele, Sophia Moeller, Isaak Sanchez, Jack Moeller, Caitlyn Beyer. Second Row: Cason Baatz, Eloise De Wit, Rhiannan Van Beek, Cecelia De Jong, Peyton Van Roekel, Lennon Bonestroo, Jaslyn Castañeda, Jimena Perez, Damen Webb. Third…

Register This content is for Sioux County Index Online Subscription members only. Already a member? Log in here